On le sait tous, Pikmin 4 ( ou Pikmin World selon les leakers ), c'est le secret de polichinelle de Nintendo. Véritable plaidoyer pour l'écologie, Pikmin reste une des licences les plus sous-estimées de l'écurie Nintendo. Derrière l'univers mignon et végétal de Pikmin se cache en fait un jeu de tactique, de stratégie, et d'aventure de Shigeru Miyamoto, où on doit gérer une légion entière de drôles de petits extraterrestres, surnommées les Pikmin, et essayer de survivre dans un univers hostile ! Après deux épisodes remarquées sur GameCube, puis un troisième épisode réussi sur Wii U ( Que j'avais adoré d'ailleurs ) un éventuelle quatrième véritable épisode de la série Pikmin, ( et non pas un vulgaire spin-off ) ne pouvait que mieux tomber, mais sur quelle plateforme de jeux ? De retour en 2015, malgré le semi-échec commercial de Pikmin 3 ( étant donné un parc très limité de Wii U ), Miyamoto-San avait alors stipulé aux journalistes d'Eurogamer, que le quatrième épisode était déjà en cours de développement, même presque terminé, et qu'on devrait en savoir plus plus tard. 2 ans plus tard, on à toujours pas de vraies infos concernant le jeu et il est probable que le dit-jeu est passé sur Switch, toutefois, quelque jours après l'E3 2017, Miyamoto avait (r)assuré les journalistes cette fois-ci de Polygon en annonçant que le développement de Pikmin 4 " progressait ", une sortie en 2018 est plus que probable, mais à quoi s'attendre du jeu ?



De nouveau types de Pikmin devrait certainement voir le jour dans Pikmin 4, comme il a été fait à chaque nouvel épisode ( excepté Hey! Pikmin ), et si le concours de fan-art centré sur Pikmin, organisé il y a quelque jours par Nintendo France, dans lequel il fallait créer un Pikmin totalement original, pourrait servir d'inspiration aux développeurs, voir même être intégré dans le jeu ? Si vous voulez voir à quoi ressemble le Pikmin idéal des fans, c'est par ici !

Il y a de très bonnes idées de gameplay, toutefois, j'aurais trouvé à redire sur le design de certains Pikmin, n'empêche ces dessins méritent qu'on y jette un coup d'oeil, et n'oubliez surtout pas de cliquez sur le hashtag #MonPikminIdéal, où vous pourrez voir l'intégralité des dessins réalisés pour le concours !



https://twitter.com/NintendoFrance/status/894850993053212672



On le sait tous, Pikmin 4 se doit d'être le Pikmin le plus ambitieux de la saga, tant en profondeur de gameplay qu'aux renouvellement d'idées, si un monde beaucoup plus ouvert et reposant entièrement sur l'aspect puzzle et exploration, si chères à la saga, des graphismes beaucoup plus réalistes, d'éventuelles nouvelles idées de gameplay, se retrouvent inclus dans le jeu, alors là pas de doute, on tient là un futur chef d'oeuvre.