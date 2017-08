Voici une Rumeur concernant la Ps4 Slim :Selon un employé de Target, la Ps4 Slim va bientôt baisser de prix de façon permanente plus tard ce mois-ci. Cet employé aurait reçu un prospectus promotionnel lié au Bundle Ps4 Slim Uncharted 4 : A Thief’s End, qui indique que la Ps4 Slim serait vendue à 269,99$ à partir du 13 août. La baisse de prix sur ce modèle serait permanente. Reste à voir si cela se concrétise et se répercute aussi en France…Source : http://www.gamepur.com/news/27372-ps4-slim-price-drop-august-2017.html

posted the 08/10/2017 at 10:37 AM by link49