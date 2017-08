C'est parti pour le Micro test N°9 :Pour commencer , je suis pas un grand fan des jeux a gameplay très simpliste dans ce genre , même si j'ai apprécié les 2 premières saisons de The Walking Dead et Tales of Borderland dans le même genre , donc je partais avec un petit de peur sur ce jeu.Pourtant dès le début on est vite pris dans l'histoire grâce a des personnage attachant , le scénario ce veut mystérieux , et on a vraiment envie d'avancer pour voir ce qui va ce passer , il y a aussi beaucoup d'émotions dans les situations proposées , ce qui nous plonge encore plus dans l'aventure, et nous implique d'avantage dans nos choix a prendre.Le pouvoir de l’héroïne permet aussi de tester différents choix, pour revenir en arrière, ce qui est bien vu pour un jeu comme ça. Life is Strange est une réussite pour le genre , même si encore une fois on aura pas forcément envie d'y retourner une fois le jeu bouclé , et que techniquement le jeu aurait pu quand même être plus réussi. Mais vu les émotions que procure le jeu , et l'attachement a ses personnages , forcément j'attends la suite avec impatience !Prochain test :Nier Automata, Disgaea 5 , The Sexy brutale , Fire Emblem Echoes , Persona 5 , Until Dawn , Splatoon 2 , Doom , Overcooked ...(j'ai du boulot)Test précédents :1: Dragon Quest 8 (3DS) : 16/202: Nioh (PS4) : 17/203: Fast RMX (NS): 14.5/204: Snipperclips (NS): 14/205: Mario Kart 8 Deluxe (NS) : 18/20 et 11/206: Zelda Breath of the Wild (NS) : 19.5/207: Guilty gear xrd rev 2 (PS4) : 18/208: Arms (NS) : 14/209: Life is Strange : (PS4) : 15/20