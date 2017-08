Voici une Information autour des jeux Pokémon Moon/Sun et Ultra Moon/Sun :Le dernier magazine japonais Corocoro nous en apprend plus sur la Forme Crépuscule du Pokemon Lougaroc. Le Pokémon Rocabot capable d'évoluer en cette forme sera distribué au Japon du 17 novembre 2017 au 10 janvier 2018.De plus, cette Forme Crépuscule sera de type Roche pur. Le magazine dévoile également un nouveau jeu issu de la Saga Yo-Kai Watch :Yo-kai Watch Busters 2 : Treasure Legend Banbaraya sortira cet hiver au Japon. Pas de plate-forme annoncée. Il se pourrait que le jeu sorte sur 3DS, voire sur Nintendo Switch…Sources : http://www.serebii.net/index2.shtml et http://nintendoeverything.com/tag/yo-kai-watch-busters-2/