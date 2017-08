Final Fantasy XII: The Zodiac Age est une version remastérisée de Final Fantasy XII, avec des graphismes améliorés. Cette version remastérisée HD offre des modifications modernes, comme le plan de bataille reconstitué et le système de travail remanié. Avec de nouveaux trophées et des fonctions partagées ainsi que des retouches visuelles, sonores et techniques, retrouvez les aventures de tous les personnages du monde d'Ivalice. Contenu du guide : Couverture Premium : une œuvre magnifique, un must-have pour tous les fans ! Procédure complète : toutes les astuces sur les techniques de chasse, les combats et les mini jeux. Cartes : des cartes détaillées avec les emplacements des sites et des objets de collections. Stratégies : des conseils pour être préparé à tous les obstacles rencontrés en cours de jeu, aussi insurmontables soient-ils ! Zodiac Job System : tous les détails dont vous avez besoin pour faire les bons choix et adapter votre style de jeu. Free Mobile-Friendly eGuide: inclut un code d'accès au eGuide, une version web du guide complet optimisé pour jouer en double écran (en anglais). Version Française intégrale Nombre de pages : 352 pages Couverture rigide

