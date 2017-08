Jeux Terminés

Vilain petit canard de ma série fétiche à sa sortie sur 360/PS3 avec plus de défauts que de qualités, Ryu c'est refait une santé avec cet opus WiiU qui, sans égaler Ninja Gaiden Black sur la vénérable XBOX 1ère du nom (meilleure machine de Microsoft au passage), à bien rattrapé ses erreurs.Un contenu gargantuesque, une flopée d'armes, des démembrements, du gore et des boss de folie et avec pour la première fois en persos jouables Kasumi aux côtés de Momiji et Ayane que ce soit en mode aventure (qui m'a duré une bonne quinzaine d'heures en Normal) ou encore dans le mode Epreuves Ninja à la difficulté hors norme.Bref vivement l'annonce du 4ème opus qui se fait désirer depuis quelques années maintenant...