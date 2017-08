Après son dévoilement explosif à l'continue de passionner les fans de la franchise d'à travers des news plus ou moins importantes (le hype de l'annonce de Trunks putain).Aujourd'hui,partage une interview avec la productrice du jeu et le boss d'Les points les plus importants :- Le jeu était déjà en développement à l'époque de celui de- Les musiques de l'anime vont être considérées pour le jeu mais rien n'est garanti, tout dépend s'il y aura assez de réaction de la part des fans.- Pas de crossplatform.- Toujours rien sur les costumes bonus ou la customisation mais il est certain que nous aurons davantage de choix de couleurs pour les personnages.Pour les musiques, je fais surtout confiance àet co' pour nous pondre des sons qui donneront envie de furieusement casser des dents. Le peu qu'on a entendu est déjà prometteur :Même si rien ne battra, je pense,de. Je sais, je sais, c'était du gros plagiat mais... c'était quand même cool de se battre sur ça en fond sonore :Mixé avec la musique qui a « donné inspiration », ça donne un truc bien épique :