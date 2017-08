J'aurais bien parler un peu de Starbound, mais je pense qu'il serait plus intéressant d'observer certaines planètes de notre système solaire... Notamment Jupiter et Saturne ! (j'ai rien contre ce jeu sinon ! Je parlerais peut être un jour d'une partie que j'ai recommencé)J'ai pris quelques photos de ces deux planètes entre Avril et Juillet 2017, avec un appareil photo Sony DSC-H400 qui est plutôt correct d'après moi, il fait de très belle photo quand on le règle bien. (après il y a largement mieux... Mais pour un usage perso il fait bien son travail)Bref, passons aux photos:Jupiter avec ces quatre lunes galiléennes (les satellites les plus grand de la planète) qui sont Io, Europe, Ganymède et Callisto.Et cette fois ci on peut voir assez bien les bandes oranges de cette géante gazeuse.Et voici Saturne ! (la troisième photos date de hier soir)Pour conclure, je trouve que c'est tellement fascinant de pouvoir prendre en photo ce genre de planète !Même si ce n'est pas d'une qualité "HD 4K" etc, cet appareil photo me permet quand même de pouvoir observer des planètes, choses que je n'avais jamais fait avant ! Et c'est un grand bonheur pour moi, en tant que fan de tout ce qui est espaces, planète...A une prochaine !