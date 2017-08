Yo,



Tout d'abord, je n'avais pas prevu d'acheter ce jeu a la base , mais je me suis laissé envahir par la hype sur reddit a 24heures de sa sortie..... j'suis faible.



Bon apres avoir passé quelques heures sur ce jeu, bah je ne regrette rien du tout. Ok, ce jeu ne va pas s'adresser a tous les gamers mais, si vous etes un fan des FPS et que vous aimez bourriner, LET'S GO.



Comme pour overwatch, il faut choisir une classe et je ne suis pas a l'aise avec toutes. Mais, il me semble avoir trouvé un bon compromis avec ma valkyrie.

en tout cas, je prends beaucoup de plaisir actuellement. J'ai fait une petite video de gameplay pour ceux qui ne voit pas du tout ce qu'est ce jeu