Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le 23 août ptochain, Yoshiaki Koizumi présentera son jeu Super Mario Odyssey, qui sera jouable sur le salon. Le 24 août, Yoshio Sakamoto et José Luis Márquez seront présents pour promouvoir le jeu Metroid : Samus Returns. Enfin, les jeu Fire Emblem Warriors et Xenoblade Chronicles 2 seront également présent. On aura peut-être une date de sortie. Pour rappel, le jeu Xenoblade Chronicles 2 sortira cet hiver, exclusivement sur Nintendo Switch…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1417110