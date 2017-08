Je viens de découvrir qu'il était impossible de lire un périphérique USB en étant hors ligne..



Temps de merde oblige, nous sommes obligés (ma copine et moi) de rester dans la chambre d'hôtel, j'avais prévu le coup au cas où en prenant cet énorme tas de merde qu'est la One, pour mater GOT, mais alors si je m'attendais à ça..



Une connexion internet OBLIGATOIRE pour lire une putain de clé usb.. impossible d'accéder au périphérique, clé usb, disque dur externe, que dal, dans le cul total..



Désolé pour le coup de gueule mais fallait que ça sorte, ça fait déjà un bout de temps que M$ me déçoit mais alors la, juste envie de balancer ce parpaing inutile par la fenêtre