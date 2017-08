Bandai Namco partages quelques screens et infos de The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia, adaptation du manga/anime en jeu d'action/aventure.On apprend que le jeu aura une destruction de decors assez poussé durant les combats, un tableau de competences à debloquer et des special moves.Le jeu est prevue pour debut 2018 en Europe en VOSTFR.