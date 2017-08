Le site Eurogamer affirme ainsi avoir pu consulter un document interne sur lequel figurent plusieurs grandes lignes du firmware.





*Il serait possible de streamer sur Twitch en 1080p à 60 fps, à condition de posséder une PS4 Pro.



*Il serait possible de suivre les activités de n'importe quel compte via une fonctionnalité d'abonnement, qui ne demande pas d'acceptation de la personne concernée ni ne remplit la liste d'amis. Il serait également possible de choisir si seuls nos amis peuvent s'abonner, si tout le monde peut le faire, bloquer des personnes précises, etc.



*Il y aurait de nouvelles options pour les comptes comme la possibilité de créer des comptes familiaux, avec un ou plusieurs comptes « adultes » auxquels seraient reliés un ou deux comptes « enfants », sur lesquels un adulte pourrait apposer plusieurs limites de son choix.



*Il y aurait une nouvelle application en ligne pour le contrôle parental.



*Il y aurait un Menu Rapide amélioré, avec des notifications visibles directement sur celui-ci, et un regard direct sur les téléchargements et téléversements en cours.



*Il serait possible d'afficher des notifications et des commentaires dans le casque lorsque nous streamons depuis le PS VR.



*Il serait possible de relier des diffusions au PlayStation Community.



*La console supporterait désormais le tchèque, le thaï, le grecque, l'indonésien, le vietnamien, le roumain et le hongrois.



*L'application mobile PlayStation App devrait aussi subir un lifting



*Pour les développeurs, Sony améliorerait des choses pour faciliter la création de Blu-ray qui compilent plusieurs jeux.