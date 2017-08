Nouvelle vidéo de gameplay (nouvelles zones + fonctionnalités des amiibo)

Récemment, les fonctions des amiibo de Metroid : Samus Returns ont été dévoilées, et l'on a remarqué la présence d'un mode de difficulté supérieur parmi elles. Une petite polémique est née du fait de devoir acquérir un amiibo afin de jouer au mode difficile.Nintendo désamorce toutefois la polémique en expliquant à IGN que. Le mode "Fusion" sera une fonctionnalité additionnelle et optionnelle, et le fait de d'abord jouer en difficile sera d'ailleurs recommandé avant de s'atteler à ce niveau ultime de challenge. Une fois complété,