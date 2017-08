Voici des Images autour de la Saga Persona :On commence par les deux scans pour le jeu Persona 3 Dancing Moon Night parus dans le magazine japonais Dengeki.Ces deux-là sont apparus dans le magazine japonais Famitsu.On passe ensuite au jeu Persona 5 Dancing Star Night, avec deux pages parus dans le dernier Dengeki.Et deux pages parus dans le dernier Famitsu. Les jeux seront similaires dans leus approche au jeu Persona 4 : Dancing All Night, mais comprendront également des améliorations et de nouveaux éléments, comme par exemple un nouveau Mode qui remplacera le Mode Story. Les versions Ps4 tourneront à 60fps, mais aucune donnée pour les versions PsVita. Les deux jeux sortiront au Japon l’année prochaine, sur Ps4 et PsVita….Source : http://www.dualshockers.com/persona-5-dancing-star-night-persona-3-dancing-moon-night-screenshots/