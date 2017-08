Un nouveau jeu de la série phare d'Activision pourrait venir sur la dernière console de Microsoft, grâce à la rétrocompatibilité.



Call of Duty : Modern Warfare 2 pourrait bientôt arriver sur Xbox One grâce à la rétrocompatibilité des jeux de la Xbox 360. Cela pourrait se faire très vite, car la page de présentation du titre a été mise à jour. La même chose s'était passée pour Call of Duty : Black Ops 2 lors de son arrivée sur la dernière console de Microsoft plus tôt dans l'année. L'image montre bien que le jeu pourrait devenir rétrocompatible d'ici peu de temps. https://www.jeuxvideo-live.com/news/call-of-duty-modern-warfare-2-bienteot-sur-xbox-one--86141