For Honor aura droit a son week-end gratuit cette semaine sur PS4 et XBOX One.

Le jeu sera disponible à tous les abonnés GOLD et PSN+ du 10 Août au 13 Août .



Il faudra pas moins de 44,17 Go sur votre DD. Le jeu sera jouable dans son intégralité.

Pour les joueurs PS4, vous pouvez déjà pré-télécharger le jeu.