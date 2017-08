C'est parti pour le Micro test N°8 :Arms est une nouvelle licence de Nintendo , un jeu de combat un peu particulier , avec des combattants au bras a rallonge , muni de gants a effets différant pour varié les possibilité de gameplay , ça marche plutôt bien , c'est fun à jouer , comme souvent avec ce genre de jeu Nintendo , il y a une profondeur de gameplay qui laisse une bonne marge de progression , le jeu est plutôt jolie , fluide , et la DA très réussie.Le jeu en réseau marche plutôt bien , sans gros lag , n'y de déconnexion a signalé.Le problème pour ma part c'est qu'après un peu plus de 10 heures de jeu , j'ai commencé a m’ennuyer , le mode solo est très répétitif , le online est sympas , mais les combats commence a ce ressembler après quelques heures , on aurait aimé une bande son qui tape moins sur les nerfs, un petit mode histoire pour le solo , plus de personnages , plus de stages , pour pouvoir faire tenir le jeu sur la durée ( prévu avec les des DLC gratuit ) , mais pour le moment je n'ai franchement plus trop envie d'y retourner.Prochain test :Nier Automata, Disgaea 5 , The Sexy brutale , Fire Emblem Echoes , Persona 5 , Life is Strange , Until Dawn , Splatoon 2 , Doom , Overcooked ...(j'ai du boulot)Test précédents :1: Dragon Quest 8 (3DS) : 16/202: Nioh (PS4) : 17/203: Fast RMX (NS): 14.5/204: Snipperclips (NS): 14/205: Mario Kart 8 Deluxe (NS) : 18/20 et 11/206: Zelda Breath of the Wild (NS) : 19.5/207: Guilty gear xrd rev 2 (PS4) : 18/208: Arms (NS) : 14/20