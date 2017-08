Hello les gars,Donc j'ai vérifié et ma ps4 n'est plus sous garantie depuis novembre dernier... En conséquence, j'ai formaté le monolithe et lance maintenant la procédure de vente. EN résumé, pour la console (en excellent état - c'est la moindre des choses), avec une manette et un cable hdmi je propose 175 euros sans FDP (possibilité de remise en mains propres sur metz-thionville voire nancy mais plus compliqué). Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez une personne qui pourrait l'être veuillez me contacter par MP.En tout cas merci pour vos précédents conseils et bonne journée