Hello le gameurs,Voilà MHXX Double Cross va bientôt sortir au Japon, il sera donc possible (en import ou dans certaines boutiques) de se procuré l'opus.Du coup j'ai une question, Monster Hunter étant une license principalement online, pourra-t-on joué en ligne avec un compte NS EU ? Ou il faudra obligatoirement un compte Jap ?

Who likes this ?

posted the 08/09/2017 at 11:12 AM by itise