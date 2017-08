Octobre signera la nouvelle édition du Nintendo World Championship 2017 dans plus de 8 villes américaines différentes !



Le seul jeu sur lequel il sera possible de s'affronter lors du tournois est Mario Kart 7 sur Nintendo 3DS (alors que des artworks d'Arms, Super Smash. jonchent le site officiel... choix un peu étrange, m'enfin bon.)



PS : Il me semble que Super Mario Maker avait été dévoilé lors d'un Nintendo World Championship non ?