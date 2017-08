Et ce nouveau Skin de Widowmaker est juste divinEt cerise sur le gâteau : Il y a un mode ranked pour le Lucio Ball et le rank n'est pas influencé par le MMR... Du coup, j'suis ressorti Diamant, ça fait toujours 400 CP en plus pour m'acheter ma Widowmaker Golden GunVoilà, c'était juste ma façon de vous souhaiter à tous un HAPPY SUMMER GAMEDe mon côté, j'ai hâte d'être à la Gamescom... Y'a des membres qui y vont cette année ?

posted the 08/09/2017 at 04:54 AM by suzukube