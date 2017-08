Voici une Information autour, entre autres, du jeu Monster Hunter XX Nintendo Switch Version :Ceci se base sur les Réservations effectuées du 31 juillet au 06 août 2017 dans les Enseignes Comgnet. Le jeu Monster Hunter XX Nintendo Switch Version gagne deux places, The Snack World : TreJarers gagne une place, et Pokken Tournament DX quitte déjà le classement…Source : http://www.comgnet.com/ranking/

posted the 08/08/2017 at 09:59 PM by link49