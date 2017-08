Le combat à la maison ! La plus célèbre des séries de combat de robots géants arrive sur console de salon ! En proposant des Mobile Suits issus d'épisodes de toute l'histoire de la série et des options exclusives à cet épisode, GUNDAM VERSUS va permettre aux fans de se lancer dans des combats en 2 contre 2 de folie ! De l'action en 2 contre 2 à un rythme incroyable Coopérez et détruisez vos adversaires dans de féroces combats en 2 contre 2 tels qu'ils ont fait le succès de la série GUNDAM VERSUS. Donnez tout ce que vous avez avec des tirs à distance et des attaques au corps à corps dans une variété de modes de jeu Offline et Online, disponibles uniquement dans cette version. De nouvelles actions rapides apportent ainsi plus de technicités au gameplay, vous permettant d'éviter les attaques ou d'annuler une action pour surprendre vos adversaires. Appelez un soutien pour vous aider dans les moments les plus critiques. Jouez contre les meilleurs Grâce au mode Online Matchmaking utilisant un serveur mondial, préparez-vous à combattre contre les meilleurs joueurs de la planète. Une puissance irréelle En utilisant la puissance de la PlayStation 4 et de l’Unreal Engine, GUNDAM VERSUS propose des environnements destructibles, des paysages déformables et des effets de lumière dynamiques. Equipez-vous pour la victoire Choisissez entrez deux systèmes d’éveil différents : Blaze Gear et Lightning Gear, chacun avec leurs propres caractéristiques de combat pour améliorer le combat rapproché, à distance et bien plus !

La date de la bêta du jeu Gundam Versus est enfin dévoilée. Elle débutera le 2 septembre dès 9 heures (heure française) pour se terminer le 4 septembre à la même heure. Rendez-vous le 29 Août pour pré-télécharger le jeu sur PS4. Pas besoin d'un compte PS+ pour y jouerPour le moment le jeu est à 59.99€ mais il baissera avant la sortieJ'espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Gundam Versus 59.99€ Gran Turismo Sport - Edition Collector 129.99€