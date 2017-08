Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Xbox One X :Le Directeur du jeu Project CARS 2 déclare que le jeu aura un meilleur rendu sur Xbox One X que sur Ps4 Pro. Il ne peut dire quels seront les avantages de la version Xbox One X précisément, mais évidemment, il y aura une nette amélioration sur la console de Microsoft, les développeurs travaillant sur une meilleure console. Pour rappel, le jeu Project CARS 2 sortira le 22 septembre prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1417206