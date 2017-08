Definition:Créés durant l’Âge noir de l'humanité, les gardiens ont pour mission de chasser les ennemis de l'humanité de leurs anciennes colonies. Ce sont des combattants ayant dévoué leur vie à la protection de l'humanité et au Voyageur. Les gardiens tirent leur pouvoir de la Lumière du voyageur et à chaque mort, ils sont ramenés à la vie par leur spectres (Mélange hybride entre mécanique et Lumière du Voyageur).Avis de joueur:Il y a un gardien pour chaque type de joueur et, ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai l'impression que cette différence s'est encore plus creusée dans la suite du jeu. Je pense que ces distinctions vont amenés les joueurs a plus coopérer afin d'unir leurs forces sur le terrain.