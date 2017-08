C'est au travers d'un post Twitter que Tom Happ annonce la disponibilité de son titre sur console Nintendo Switch le 17 octobre.



Axiom Verge, est un jeu vidéo indépendant d'action-aventure de type metroidvania, conçu et développé par Tom Happ, déjà disponible depuis 2015 sur Playstation 4 et PC (Windows, Mac, Linux) et 2016 sur Playstation Vita, Wii U et Xbox One.