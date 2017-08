Le jeu d'action développé et publié par DrinkBox Studios ), sortie en 2016 suretest désormais disponible aussi sur Nintendo Switch.A noter, Severed est un jeu tactile et ne ce jouera donc que sur console Nintendo Switch en mode console portable. Il est disponible au prix de 14.99euros sur l'eShop Nintendo Switch.

posted the 08/08/2017 at 05:09 PM by nyseko