Et oui le seul et l'unique bon Sonic 3D sur consoles de salon est Sonic Adventure sur la vénérable Sega Dreamcast. En plus d’être un très bon jeu de plates-formes il possède un coté exploration et aventure franchement agréable ^^. Malgré ces quelques soucis de caméras j'en garde un superbe souvenir de cet épisode! VOici mon test intégral sur mon blog http://www.startandplay.fr/test-de-sonic-adventure-sur-dreamcast/ Si mes articles vous plaisent vous pouvez me suivre sur Twitter également https://twitter.com/Sega4ever64?lang=fr Bon jeu et bonnes vacances