Jusqu'à présent, chaque personne qui se rend sur la zone "Acheter Maintenant" du site officiel de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy se retrouve face à deux choix à faire : celui du pays d'achat et du revendeur.Le site GameRant a cependant découvert en jouant avec le code source du site qu'un troisième menu a été caché par Activision. Et ce dernier permet au visiteur du site de choisir la plate-forme sur laquelle acheter le titre de Vicarious Visions. Un petit tour dans le code source de la version française du site nous a à notre tour permis de découvrir l'existence de ce menu caché. Les preuves sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.Pour le moment, seule la version PlayStation 4 est disponible dans la liste liée à ce menu caché. Mais le fait qu'Activision ait prévu de permettre aux internautes de sélectionner la version qu'ils désirent semble être un indicateur de la forte probabilité d'une sortie du jeu sur d'autres plates-formes.Reste désormais à découvrir les noms des autres machines qui recevront la compilation des trois premières aventures de Crash Bandicoot. D'après un indice apparu en ligne il y a quelques jours, une sortie sur Xbox One et PC semble bien partie. À l'heure où sont écrites ces lignes, rien n'a fuité quant à la date à laquelle Activision annoncera la sortie du jeu sur d'autres plates-formes.