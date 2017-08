News en vrac

Retour sur le passé d'un personnage emblématique !

Les aigles rouges sont tombés, emportés par la furie destructrice de Gregorio. Cherchant un moyen de retourner à la Vallée des Rois, Elorna, Adrian et Richard sont recueillis par de vieilles connaissances : H et Mayor Katana, qui ont fait de paxtown un havre de paix, avec l'aide de Cristo Canyon. Mais des deux côtés du rift, le chaos menace. La faute à un étrange et puissant sorcier...

Vous pouvez regarder gratuitement le premier épisode de LASTMAN sur le site de Studio+ , et vous abonner à Studio+ ici (sans engagement). Le tome 10 de la BD Lastman contiendra un code d’un mois d’essai gratuit de Studio+.