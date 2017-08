Suite à la sortie de l'addon Stormblood et des différents essais gratuits, la communauté du MMORPG de Square Enix ne cesse de croître. Aujourd’hui, l’éditeur annonce que Final Fantasy XIV vient d'atteindre les 10 millions de joueurs à travers le monde.



Selon Square Enix, ce succès serait majoritairement dû aux solides mises à jour de Final Fantasy XIV, qui proposent à chaque fois du nouveau contenu aux joueurs. Les patchs à venir ajouteront par ailleurs de nouveaux raids de haut niveau, des améliorations pour les jobs et d’autres ajouts divers.



Un nouveau cap d'utilisateurs qui arrive pile pour la sortie du patch 4.06 et pour le début de l’événement saisonnier « Feux de la Mort », qui permet de participer à une nouvelle série de quêtes, dont un face à face avec Ultros.