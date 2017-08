Voici des Images du jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :Bandai-Namco et Level 5 dévoile les jaquettes européennes du jeu, aussi bien celle de la version Ps4 que celle de la version PC. On passe ensuite aux Editions commercialisée aux USA, en précisant que le Season Pass seul sera commercialisé à 19.99$ :L’Edition Day One, vendue 59.99$, contiendra le jeu et des DLC.L’Edition Premium, vendue 79.99$, contiendra le jeu, un Steelbook, un kit 3D, des DLC et l’OST.L’Edition Digital Deluxe contiendra le jeu, le Season Pass, des DLC, un Thème Ps4 et des Avatars PSN.Enfin, l’Edition Collector, vendue 199.9$, contiendra le jeu, un Artbook, une Figurine, une Peluche, un Blu-Ray Making-off, le Season Pass et un Kit 3D. Passons à l’Europe. La version PS4 sera vendue 54.99£ et la version PC, 49.99£, uniquement en dématérialisé.L’Edition Prince, vendue 84.99£, contiendra le jeu, un Making-off, le Season Pass et un Steelbook. L’Edition Prince Digital, vendue 69.99£ ne contiendra que le jeu et le Season Pass.L’Edition Roi, vendue 139.99£, contiendra le jeu, un Making-off, l’OST, une Figurine, un Artbook, un Steelbook et le Seagon Pass. Pour rappel, le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom sortira le 19 janvier 2018…Source : http://gematsu.com/2017/08/ni-no-kuni-ii-revenant-kingdom-special-editions-season-pass-announced