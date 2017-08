Hellblade est ENFIN disponible, et ce fût long d'attendre ce titre ô combien joli !



Etre beau c'est quelque chose (sauf en 60fps ou le rendu est vraiment dégueulasse) mais qu'en est-il du reste ?



Il faut savoir que Hellblade n'est pas à mettre entre toutes les mains, entre ses énigmes à vous donner mal à la tête et ses murs invisibles, j'ai vraiment souffert à réaliser ce One hour with du titre !



[video]http://www.dailymotion.com/video/x5w99ry[/video]