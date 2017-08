Voici une Information autour du jeu Metroid : Samus Returns :Nintendo commercialisera ce Bundle aux USA au prix de 200 dollars, en même temps que le jeu. On ne sait pas si Nintendo Europe en fera de même. Pour rappel, le jeu Metroid : Samus Returns, accompagnée pour l'occasion de deux Figurines Amiibo, sortira le 15 septembre prochain…Source : http://nintendoeverything.com/samus-edition-new-3ds-xl-revealed/

Who likes this ?

posted the 08/08/2017 at 12:27 PM by link49