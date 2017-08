Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Famitsu a testé les jeux suivants :- Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age (3DS/Ps4) – 10/10/10/10 [40/40]- Get Even (PS4) – 9/8/7/8 [32/40]- The Lost Child (Ps4/PsVita) – 8/8/8/8 [32/40]- Taisho Mebiusline : Teito Bibouroku Hare (PsVita) – 8/7/8/8 [31/40]- Yomawari : Midnight Shadows (Ps4/PsVita) – 8/7/8/8 [31/40]- Boost Beast (Nintendo Switch) – 7/7/8/8 [30/40]- Paradox of Gemini (PS Vita) – 8/7/8/7 [30/40]- White Day : A Labyrinth Named School (Ps4) – 7/6/6/8 [27/40]Une note parfaite donc. Il succède donc à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le dernier jeu à avoir lui aussi la note ultime…Source : http://gematsu.com/2017/08/famitsu-review-scores-issue-1497