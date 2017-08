Voici 2 images présentant les 2 editions qui seront disponible en plus de la standard pour Ni No Kuni II, on apprend par ce bias que le jeu aura bel et bien un season pass (dont on ne connait pas encore le contenu) :, contenant un stealbook, un making-of et le season pass, qui rajoute un diorama de 20 cm, contenant 2 face ainsi qu'une music box du main theme du jeu, un Artbook de 148 pages et un Vinyl de Joe Hisashi (dont la pochette se déplie en petite scène faite en carton)