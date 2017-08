Voici une Information autour du jeu Hellblade Senua's Sacrifice :Les tests arrivent pour le jeu de Ninja Theory. Les voici :GamesBeat - 95/100Hobby Consolas - 91/100Trusted Reviews - 90/100Gadgets 360 - 90/100PlayStation LifeStyle - 90/100God is a Geek - 90/100IGN - 90/100Multiplayer.it - 88/100IGN Spain - 88/100EGM - 85/100IGN Italy - 85/100GamePro Germany - 84/100TheSixthAxis - 80/100GameSpot - 80/100Game Informer - 80/100Gameblog.fr - 80/100Push Square - 80/100Vandal - 78/100PC Gamer - 78/100SpazioGames - 75/100Destructoid - 75/100Everyeye.it - 65/100Metro GameCentral - 60/100Gamekult - 60/100Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Le jeu est disponible aujourd’hui même, sur PC et Ps4…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1417050

posted the 08/08/2017 at 09:14 AM by link49