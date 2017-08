La Nintendo 64 fût la première console de salon de Nintendo destinée réellement aux graphismes en 3D, accueillant une ludothèque varié de titres révolutionnaires ( Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Goldeneye 007, etc... ), ce fût aussi la seule console auquel le studio Rare a pleinement profité pour sortir une liste de jeux mémorable, comme Banjo-Kazooie et sa suite, Conker's Bad Fur Day, mais 21 ans après sa sortie, qu'en saviez vous vraiment de la Nintendo 64 ?



C'est à l'occasion de la sortie en presse d'un hors-série entièrement consacrée à la Nintendo 64, et à sa ludothèque, ( Que je vous conseille fortement de vous le procurer ! ) réalisé par les rédacteurs du magazine "JV, Culture Jeu Vidéo " que je vous publie un quiz spécialement dédié à la N64 où vous allez devoir faire appel à votre propre savoir, oùu vous allez devoir vous remémorer vos souvenirs d'enfance, mais ATTENTION! La documentation en ligne est strictement interdit! Ce serait trop injuste pour les nostalgiques ! Les résultats seront publiés Vendredi prochain, sur ce, bonne chance ! Vous pourrez écrire la totalité de vos réponses sur cette article, toutefois, penser à spoiler vos réponses pour éviter qu'il soient aperçu ! Vous n'aviez pas besoin d'avoir tout bon, la personne qui à le plus de bonnes réponses à gagné ! Sur ce, bonne chance ! Tout le monde peut participer !





1- Avant d'arriver chez Nintendo, la puce 64 bits de la console a été proposé à :



A- Sega

B- Atari

C- Sony

D- SNK



2- Quelle infamie est apparue avec Mario Kart 64 ?



A- La peau de banane

B- Koopa

C- La carapace bleue

D- La mauvaise foi



3- Avec qui Nintendo s'est-il allié pour créer la N64 ?



A- Apple

B- Silicon Graphics

C- ATI

D- IBM



4- Un second prototype jouable a été montré en même temps que Super Mario 64. S'agissait-il d'un :



A- Donkey Kong

B- Mario Kart

C- Kirby

D- Zelda



5- L'un de ces personnages n'apparaît pas dans Super Mario 64. Lequel ?



A- Bowser

B- Yoshi

C- Luigi

D- Peach



6- Que ne peut-on pas insérer dans le pad N64 ?



A- Le Rumble Pak

B- Le Transfert Pak

C- Le Expansion Pak

D- Controller Pak



7- Quelle phrase Boris, le PNJ geek de Goldeneye, répète t-il en boucle ?



A- " I am the king of the world ! "

B- " I am invincible ! "

C- " I am unstoppable ! "

D- " Ce soir, c'est soirée disco ! "



8- L'une de ces séries a débuté sur Nintendo 64, laquelle ?



A- Mario Kart

B- Super Smash Bros

C- Pikmin

D- Super Mario RPG



9- Quelle démo pouvait-on voir tourner sur N64 au salon SIGGRAPH en 1995 ?



A- Doom 64

B- Sonic Blast 64

C- Metal Gear 64

D- Final Fantasy 64



10- Avant la N64, quelle console avait déjà 4 manettes en série ?



A- PC-Engine

B- Atari 5200

C- Intellivision

D- Cassette Vision



11- Quel type d'oiseau est Kazooie dans Banjo-Kazooie ?



A- Une cigogne

B- Un kazoo

C- Un oiseau imaginaire

D- Une aigrette



12- Quel jeu n'était pas disponible au lancement de la console ?



A- Pilotwings 64

B- Super Mario 64

C- Turok : Dinosaur Hunter

D- Wave Race 64



13- Lequel de ces jeux n'a pas été annulé sur N64 ?



A- Final Fantasy VII

B- Grand Theft Auto

C- Prince of Persia 3D

D- Command and Conquer



14- Dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time, avant d'être une fée, quelle forme prenait Navi ?



A- Un triangle

B- Un nuage

C- Un point d'exclamation

D- Une note de musique



Vous avez déjà fini, mes félicitations! On se quitte avec " Ce soir, c'est soirée disco chez... Boris "