Voici des Images du jeu Dissidia Final Fantasy NT :Ces images ont apparues sur la page PlayStation Store japonais. Il est possible de s’enregistrer pour la Beta japonaise, si vous ne voulez pas attendre qu’elle soit disponible pour l’Europe. Les participants sélectionnés seront informés le 25 août par courrier et la Beta sera téléchargeable le même jour, et ce jusqu'au 1er septembre. La version bêta se déroulera quant à elle du 26 août au 3 septembre 2017. Pour rappel, le jeu Dissidia Final Fantasy NT sortira en début d'année prochaine, exclusivement sur PS4...Sources : http://www.dualshockers.com/dissidia-final-fantasy-nt-new-1080p-screenshots/ et http://www.4gamer.net/games/383/G038350/20170808003/