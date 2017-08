Voici mon Premier Avis sur le jeu Forza Horizon 3 :Tout d’abord, je trouve le jeu magnifique graphiquement parlant. Je dirais que c’est une novelle claque après elle reçue par le jeu Gears of War 4. Les décors sont juste magnifiques, le cadre aidant.Au niveau des musiques, rien redire. Le travail est fait, et est même très moderne. Au niveau de la personnalisation des voitures, c’est extrêmement poussé.Mais le plus important je trouve, c’est la conduite des véhicules. En plus d’être très variés, aussi bien au niveau des marques que des types de véhicules, leurs conduite est vraiment instinctive. Moi qui n’avait pas accroché à Gran Turismo 5 et à un Forza Motorsport, à cause de leur conduite trop professionnaliste, là, j’adore.L’idée des Drive Avatar est aussi excellente. Le fait de pouvoir recruter des amis est juste parfaitement bien trouvé. Le jeu a même un petit côté RPG avec les bonus que l’on peut débloquer et le nombre de fans. Les épreuves sont aussi très diversifiées.Et enfin, le rendu des voiture est juste impressionnant, aussi bien au niveau de l’aspect général que des détails. Et puis le fait de pouvoir parcourir l’Australe au volant de la Regalia du jeu Final Fantasy XV, c’est un petit bonus juste excellent.Au final, je serais passé à côté d’un jeu qui est juste énormissime…Source : member15179.html