A

1. Main Theme

2. The Prologue

3. First Steps Into Sunken Glades

4. Finding Sein

5. Up The Spirit Caverns Walls



B

1. The Spirit Tree

2. Kuro's Tale I - Her Rage

3. Through the Darkness

4. Dash Through Their Home

5. The Ancestral Trees

6. Gumo and Ori



C

1. Restoring The Light Facing The Dark

2. The Waters Cleansed

3. A Closer Understanding of the Past

4. Lost in the Misty Woods

5. Home Of The Gumon

6. Kuro's Tale II - Her Pain

7. Completing The Circle



D

1. Arrival at the Sunstone

2. Approaching The End

3. Mount Horu

4. The Crumbling Path

5. The Finale

6. Light of Nibel



