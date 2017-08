Voici une Information concernant le jeu ReCore :Le jeu ReCore Definitive Edition vient d’être listé sur PC et Xbox one par l’organisme PEGI. Cela voudrait dire que le jeu devrait sortir sous peu, PEGI ne listant les jeux dont la sortie est proche. Qui sait, il sera peut-être disponible au lancement de la Xbox One X…Source : http://thisgengaming.com/2017/08/07/recore-definitive-edition-rated-by-pegi-release-date-could-be-soon/