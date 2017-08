definition:Le Guide est un haut prêtre anonyme possédant une puissante et mystérieuse connexion avec le Voyageur et ses Spectres. À travers les siècles d'histoire de la Cité, le Guide a toujours eu pour mission d'aider les nouveaux Gardiens, de guérir le Voyageur, et de sortir notre protecteur de sa torpeur.Mes impressions:Le guide était bien présent dans l'histoire originale, il avait l'aura du grand sage mystérieux, celui qui allait etre un element fondamental de notre développement. D'autant que son discours à la fin de notre épopée originale avait l'air prometteur mais, je me suis bien trompé. Il a totalement disparu apres l'histoire de Destiny 1.