Bon j'avoue, traduction made in GoogleJe l'ai acheté sur zavvi pour 36€ (frais de port gratuit)Par contre je suis déçu que le fourreau soit en carton, je croyais qu'il était en métal comme celui du collector de The order... A mon avis il ne risque pas de passer les années... Pour les intéressés je vous conseille de vous contenter de la version du jeu sans fourreau (il me semble qu'elle est moins chère en plus (à confirmer))En tous les cas ça va faire bien 10 ans que je n'ai pas touché à cette série ultra mythique depuis le 1er épisode sur PSP !A moi les joies de découvrir toutes les nouvelles pistes remises au goût du jour le tout en 60hzLes possesseurs du titre, qu'en avez vous pensé?