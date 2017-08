Voici une Information autour du jeu Uncharted : The Lost Legacy :Un comparatif met en lumière le travail effectué par le Studio Naughty Dog depuis sa présentation à l’E3 2017 :L’éclairage a été retravaillé et le rendu des visages a été amélioré, tout comme certains détails au niveau de l’environnement. Pour rappel, Uncharted : The Lost Legacy sortira le 23 août prochain…Source : https://skewednet.net/2017/08/06/uncharted-the-lost-legacy-making-of-vs-e3-2017-trailers-graphics-comparison/