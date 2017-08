Sur NeoGAF, Thomas Malher de Moon Studios raconte que Milton Guasti a remporté le test de recrutement haut la main et se réjouit de la future contribution que le fan de Metroid aura le temps d'apporter sur Ori and the Will of the Wisps, un jeu qui n'a pas encore de fenêtre de lancement. Thomas Malher, qui a lui-même contacté Milton Guasti après la fermeture du projet AM2R par Nintendo, ajoute que Moon Studios a également recruté une autre pointure l'an dernier en la personne de Chris McEntee, concepteur des niveaux sur Rayman Origins, Rayman Legends ou encore Rayman Adventures et que certains connaissent peut-être pour son importante contribution au modding de WarCraft III.