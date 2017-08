Nos confrères de TechPowerUp ont repéré un benchmark préliminaire de la carte graphique AMD RX Vega 56, une version moins chère de la AMD RX Vega la première 64.Pour l’instant il faudra se contenter de FPS pour les jeux, mais c’est déjà assez clair : si ces résultats se confirme, cette carte graphique est un monstre, avec un excellent rapport qualité / prix :(réglages Ultra): 95.4 FPS vs GTX 1070: 72.2 FPS – 32% plus de FPS avec la Vega 56(réglages Ultra, 4x MSAA): 85.1 FPS vs GTX 1070: 72.2 FPS – 17% de plus de FPS avec la Vega 56(réglages Ultra, 8x TSAA): 101.2 FPS vs GTX 1070: 84.6 FPS, soit 20% de plus pour la Vega 56(Réglages élevés): 99.9 FPS vs GTX 1070: 92.1 FPS soit 8% de plus pour la Vega 56Des résultats déjà énormes avec Battlefield 1, et qui pourraient encore s’améliorer grâce à des patch.