Hello les gars,Suite de l'épisode... je vais recevoir la ps4 pro demain et du coup je pense vendre la ps4 fat que j'ai actuellement. De mémoire, j'avais pris une extension de garantie chez la fnac (à vérifier - le prix peut donc varier en conséquence). Pour combien je peux la vendre avec une manette (le tout en excellent état, point positif de mon côté maniaque XD) ? Si un de vous est intéressé on peut voir par MP. Comme ça j'aurais dit 175 € sans FDP (possibilité main propre sur Metz thionville).Merci pour vos conseilsBon Lundi les gars !

posted the 08/07/2017 at 09:07 AM by squall0280