dont la phase finale n'est pas sans rappeler un mix d'un combat entre Ninja Gaiden et Soul Calibur.

Développé par le studio taïwanais Rayark, l'histoire relativement classique nous plonge dans un futur postapocalytpique où l'humanité se voit confronté à une nouvelle menace extraterrestre, les Xada, et vont devoir se défendre dans un rude conflit.Les hommes ont créé une combinaison de combat nommé War-Mech série III, pouvant recevoir diverses améliorations via un système de modifications appelé Ark.Et bien franchement pour un jeu issu des téléphones portable c'est une très bonne pioche.Bourré de contenu, doté d'une bande son du tonnerre et d'un scénario plutôt bien amené et présenté de façon classieuse au travers d'illustrations animées du plus bel effet, son seul défaut est une certaine répétitivité (comme souvent dans ce genre) malgré un renouvellement du gameplay grâce à l'ajout de personnages que l'on débloque au fur et à mesure de notre avancée dans le mode histoire (qui prend bien 6/7 heures pour en voir le bout) sachant qu'il y a énormément de bonus à débloquer après en réussissant certaines actions au cours des missions.Mention spéciale pour les boss, excellents, en particulier le dernierLe jeu est disponible pour le petit prix de 12 euros sur l'eshop de la Switch et si vous êtes en manque d'action sur la petite dernière de Nintendo c'est une bonne adresse.